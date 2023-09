Kude’ta, estetica di base e avanzata

Centro estetico Kude’ta è a Faenza, al civico 17 di piazza Martiri della Libertà. Gessica Griguoli è la titolare. "Tredici anni fa ho rilevato questa attività che già esisteva da 5 anni. Lavoravo in una agenzia immobiliare. Mi è sempre piaciuto e mi ha sempre attratto il mondo dei centri estetici, così mi sono buttata un po’ alla cieca. Ho rilevato l’attività, poi ho iniziato a frequentare le scuole e i corsi. All’inizio avevo due dipendenti. Ad animarmi è stata la passione. Dopo 13 anni posso dire che la scelta fatta a suo tempo è stata giusta. All’inizio è stata un po’ dura. Abbiamo ereditato i clienti della vecchia gestione. Poi, con un buon passaparola, ne abbiamo acquisito di nuovi. Sono contenta di quello che ho fatto".

La scelta del nome esotico ha una spiegazione: "La vecchia proprietà era titolare di un immobile che si affacciava sulla spiaggia di Kude’ta a Bali. Quando ho rilevato l’attività ho deciso di mantenere il vecchio nome". Il Centro estetico Kude’ta abbraccia un ventaglio di proposte molto ampio. Dall’estetica di base (mani, piedi, cerette, trattamenti di pulizia del viso, trattamenti corpo manuali) fino all’estetica avanzata, dai trattamenti viso, specifici per le pelli impure, per chi soffre di couperose, oppure trattamenti antiage. Stessa cosa per quanto riguarda il corpo, dai fanghi (autoriscaldante, alghe micronizzate, mentalga, riducente, limo marino) al bendaggio. In tutti i trattamenti viene utilizzata l’acquamarina. "Per quanto riguarda i macchinari, siamo dotati della Be-Complex, uno strumento dotato di diversi manipoli. Per il viso e la cura delle rughe, c’è la radiofrequenza standard e quella frazionata. Per il corpo c’è la radiofrequenza, utilizzata per dare tono ai tessuti. Il macchinario è dotato anche di ultrasuoni e di elettropolisi. Inoltre siamo dotati del macchinario per la pressoterapia, indicato per chi ha problemi di circolazione, per chi si sente le gambe gonfie e per chi sta tante ore in piedi. Inoltre siamo dotati del laser, che viene utilizzato per l’epilazione definitiva. Tutte le attrezzature vengono sterilizzate con l’autoclave. Abbiamo poi collaboratori che arrivano dall’esterno per il trucco semipermanente e per le extension ciglia".

L’alluvione di maggio aveva messo in ginocchio Kude’ta, che aveva la sede in via Ponte Romano, compromettendo tutti i macchinari e gli strumenti sotto 2,70 metri di acqua. La tenacia e il carattere di Gessica Griguoli hanno tuttavia permesso di confezionare un piccolo miracolo. Dopo due mesi, il 17 luglio, Kude’ta ha infatti riaperto i battenti in piazza della Libertà, in un locale di 80 metri quadrati: "Dopo l’alluvione – ha commentato la titolare – avrei potuto dire basta. Non c’era rimasto più niente, non abbiamo salvato praticamente niente. Vedersi portare via in due ore il lavoro di 13 anni, non è stato facile. Invece, aiutata e stimolata da Chantal, che da 3 anni è la mia collaboratrice, ci siamo rimboccate le maniche e abbiamo deciso di ripartire nonostante le mille difficoltà".

Sul fronte delle prospettive, i tempi consigliano la ricerca del consolidamento: "Sì, ora cerchiamo di consolidarci. Ci troviamo molto bene in questa nuova location che, tra l’altro, affacciandosi su corso Saffi, non è molto distante dalla precedente. I clienti sono tutti molto contenti. A livello promozionale ci affidiamo molto al passaparola e ai social, in particolare Instagram".