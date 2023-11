l Rione Verde ha eletto il nuovo direttivo. Dal Pozzo capo, Dal Borgo primo capitano Il Rione Verde ha eletto Luciano Dal Pozzo come nuovo presidente, affiancato da Luciano Dal Borgo come primo capitano. L'assemblea ha poi scelto i consiglieri, ringraziando quelli uscenti. Una sfida per Dal Pozzo, che vuole rimanere competitivo al Palio e alla Nott de Bisò.