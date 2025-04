La 37esima edizione del Lugo Vintage Festival

Il primo weekend di aprile si apre a Lugo all’insegna del Lugo Vintage Festival. Quasi due chilometri di banchi occupati da 300 espositori selezionati di età compresa fra i 13 e gli 83 anni provenienti da tutta Italia in un raggio che spazia da Trieste a Roma. Sono questi i nuovi numeri della 37esima edizione dell’evento che, sempre di più, sta diventando un punto di riferimento per gli amanti della cultura vintage, provenienti anche dall’estero. Alla lista si aggiungono i 213 espositori esclusi per mancanza di spazio e le tante iniziative collaterali, prima fra tutte, la mostra dedicata a Massimo Cotto, giornalista musicale e dj, recentemente scomparso.

L’anteprima, attesa per venerdí 4 aprile, trasformerà uno dei negozi sfitti del Pavaglione (dove era collocata l’attività chiamata La Calza) nell’ ’Analogico Spazio Effimero’ curato dall’associazione 12 pollici social club che proporrà dalle 19 alle 24 musica elettronica e angolo drink. Nei due giorni successivi sarà attivo con dj set, installazioni, podcast dal vivo e spazio interviste. Ancor prima, nella stessa serata, alle 18,30, ci sarà l’inaugurazione su invito alle pescherie della Rocca della mostra fotografica ’Pictures of you’, che offrirà una carrellata di immagini ritratte dal fotografo di Virgin Radio, Henry Ruggeri. Avvicinando il telefono sarà possibile far partire un video in cui si vedrà Cotto raccontare aneddoti relativi alle immagini esposte. Gli eventi collaterali legati all’esposizione toccheranno uno dei momenti più significativi alle 17 di sabato 5 quando si esibirà live la Glory Days Band- Bruce Springsteen songs per proseguire dalle 21,30 in un after party di cui, parte del ricavato andrà all’associazione TBA per le attività di sostegno alle famiglie affette da malattie neuro-degenerative. Le due giornate clou della manifestazione – sabato 5 e domenica 6 - saranno caratterizzate dallo swap party che in un altro spazio sfitto delle logge del Pavaglione, vicino al Bar Smile, interesserà le classi 4B SC e 3F del Polo Tecnico di Lugo.

"Una occasione – sottolinea l’assessore alla Cultura Gianmarco Rossato – per parlare del Compagnoni in modo diverso rispetto alle notizie di cronaca dei giorni scorsi". Il progetto prevede che tutti i ragazzi e le ragazze tra i 13 e 30 anni possano scambiare abiti e accessori che non portano più con altri. Altra novità riguarda la riapertura dell’area "cheap vintage", all’interno del Vintage Palace di A.N.G.E.L.O che offre una selezione accurata di abbigliamento e accessori vintage & second-hand da da 1 a 35 euro. Completano il programma la presentazione della monografia Un’estate lunga 10 anni, dedicata alla Scuderia Diemme di Lugo (domenica, ore 16,30, Salomne Estense della Rocca), il foto set allestito da NCF-Nuovo Circolo Fotografico di Fusignano con offerta libera ed il Vintage Party organizzato al Globo alle 21. Il Festival chiuderà in grande alle Pescherie della Rocca alle ore 17 con Dj Set di Alteria, nota vj di Virgin Radio.

Monia Savioli