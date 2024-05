La 580esima edizione. Sposalizio del mare: subito pescato l’anello

Lo Sposalizio del mare di Cervia torna a splendere nella sua 580esima edizione. L’anello lanciato in mare è stato ripescato dopo una breve gara dei pescatori avvenuta all’interno delle acque del porto di Cervia. A recuperare la vera dall’acqua è stato il quarantenne Marco Mengoni "Non è un caso se ho pescato io l’anello – ha detto Mengoni –. Ho perso la mamma in età giovane e nel giorno della festa della mamma credo di avere ricevuto un aiuto da lassù".

Pescare l’anello lanciato in mare è considerato anche un segno benaugurale per tutta la città di Cervia.

Lo Sposalizio del mare, la cui celebrazione è iniziata nella giornata di venerdì, ha visto ieri pomeriggio il suo momento clou con il lancio dell’anello; lancio della fede dalla barca sulla quale erano presenti anche l’arcivescovo di Ravenna e Cervia Lorenzo Ghizzoni, il sindaco di Cervia Massimo Medri, il parroco del Duomo di Cervia don Pierre Laurent Cabantous e la rappresentanza delle autorità civili e militari. Tante le persone attorno al porto e nel lungomare per assistere alla manifestazione storica più importante e sentita della città.

Il lancio dell’anello è stato preceduto dal tradizionale Corteo dell’Anello, una parata in abiti e costumi d’epoca, alla presenza delle autorità civili e religiose. La città ospite del 2024 è Cortina d’Ampezzo.

La vicenda, a cui il rito si ispira, vede protagonista Pietro Barbo, Vescovo di Cervia, poi divenuto Papa Paolo II.

Il giorno dell’Ascensione del 1445, di ritorno da un’ambasciata a Venezia, fu sorpreso in mare da una tempesta. La storia narra che il vescovo placò le acque, portando così in salvo nave ed equipaggio, dopo aver gettato in mare il suo anello. Ancora oggi Cervia ne rivive l’atmosfera, conservando il ricordo e le tradizioni ad esso legate. Nella giornata di sabato è stato consegnato allo Sposalizio del mare il prestigioso Premio Internazionale Leonardo ’The Immortal Light’, nato in occasione delle celebrazioni del 500esimo anniversario di Leonardo da Vinci. Promosso dall’International Committee Leonardo da Vinci, il premio mira negli anni a premiare le eccellenze italiane nel mondo nei diversi ambiti studiati da Leonardo. Le sezioni di premiazione sono 15, una di queste riguarda le Rievocazioni storiche, in quanto tra le innumerevoli attività alle quali si dedicò Leonardo figura anche quella di scenografo e creatore di eventi (gli storici dell’epoca ricordano gli eventi prodotti da Leonardo come pieni di effetti speciali di incredibile fascino, con giochi di luci e suoni, tanto spettacolari da rimanere impressi nella memoria degli spettatori dell’epoca).

Ilaria Bedeschi