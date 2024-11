La 5ª D del ‘Severi’ si ritrova a cinquant’anni dal diploma

La quinta D del liceo scientifico ‘Severi’ di Faenza si è ritrovata per festeggiare i cinquant’anni dal diploma, conseguito nel 1974. La cena, rinviata a ottobre a causa dell’allerta meteo che aveva colpito la Romagna, si è tenuta la scorsa settimana al ristorante La Tana del Lupo di Faenza, ed è stata l’occasione per raccontare episodi ed aneddoti di quegli anni. Dei 31 alunni, erano presenti in 25: mancavano gli "assenti giustificati" per motivi di salute e di lavoro Roberto Matatia, Valmiro Valgimigli, Giuliana Ponti e Andrea Casta e Massimo Pezzi e Rossella Baruzzi, deceduti negli ultimi anni, e ricordati dai presenti. La serata si è conclusa con il taglio di una torta celebrativa, decorata con una foto di gruppo del 1974. Questi i presenti alla cena: Franco Bisi, Alvaro Pederzoli, Maria Pia Trerè, Gian Paolo Zauli, Raimondo Ricci Bitti, Anna Ricci, Alessandro Costa, Sabrina Collina, Luigi Galantin, Luigi Santandrea, Daniela Pazzi, Fiorenzo Samorì, Spartaco Marchi, Nadio Schena, Laura Cocchi, Gian Luigi Matronola, Cesare Cavina, Rosa Donati, Alberto Mongardi, Loretta Barroncini, Gianni Gentilini, Giorgio Poggiolini, Maria Laura Oriani e Claudia Frattini.