La 5ª M del Ginanni premiata per il blog divulgativo su Ravenna

Soddisfazione per gli studenti della 5^M (nella foto) del corso Turismo dell’ITE Ginanni di Ravenna, che a Ferrara sono stati premiati dalla Camera di Commercio per il progetto ’Ravennavibes - Blog degli studenti’, diretto dalla professoressa Daniela Martino. La 5^M si è classificata terza, vincendo un premio in denaro. La professoressa Martino ha spiegato che il progetto, ideato con l’assessore al Turismo Costantini "unisce cultura, arte e tecnologia, permettendo agli studenti di raccontare su un Blog e su una pagina Instagram i luoghi di interesse storico e artistico, gli spettacoli, le rassegne, le mostre e tutti gli eventi significativi che possano far conoscere Ravenna, sperimentando così una prima forma di promozione turistica".