La 5ªC del ’Severi’ si ritrova a 50 anni dal diploma

Un gruppo di ex compagni di classe della 5ª C del liceo scientifico ’Severi’ di Faenza si è riunito il 10 novembre scorso per celebrare un traguardo importante: i 50 anni dal diploma, ottenuto nell’anno scolastico 1973-74. La serata si è svolta al ristorante Palazzo Baldini di Boncellino, dove i partecipanti hanno condiviso ricordi, risate e racconti, ripercorrendo gli anni del liceo con grande emozione. Questo speciale non ha mai smesso di coltivare l’amicizia che li lega: gran parte della classe, infatti, si ritrova regolarmente ogni anno, rinnovando un legame che il tempo ha solo reso più forte. Alla serata hanno partecipato molti ex studenti: Tiziano Colori, Tiziano Soglia, Bruno Menni, Gianni Zaccherini, Giuseppe Budini, Renzo Savini, Vincenzo Bettoli, Luigi Ciottoli, Alberto Casadio, Giuseppe Fabbri, Roberto Fabbrini, Alfredo Benini, Stefania Sangiorgi, Gisella Gentilini. Significativa la presenza del professor Gilberto Casadio, che ha ricordato gli anni passati insieme ai suoi studenti.