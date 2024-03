La banda dei bulli e i pestaggi. Tre ragazzi tornano liberi

Il tribunale del Riesame ha annullato le ordinanze cautelari che avevano proiettato il primo ai domiciliari e gli altri due in obbligo di permanenza territoriale con divieto di uscire la notte. Esito netto: sono tornati liberi tre dei dieci giovani faentini raggiunti nei giorni scorsi da misure restrittive perché, secondo le indagini della polizia, avrebbero partecipato in due occasioni al pestaggio di due 21enni: il primo, il più brutale, il 22 ottobre scorso, fuori dalla discoteca ’Gate’; e il secondo il 10 dicembre nel pub ’Piccadilly’.

La decisione è giunta ieri in seguito all’istanza presentata dai loro difensori, gli avvocati Andrea Visani e Guido Pirazzoli. In sintesi, i due legali hanno rilevato che non era affatto avvenuto il riconoscimento dei loro assistiti in merito ai fatti contestati: i tre si trovavano anzi da tutt’altra parte.

Restano per ora indagati, ma a piede libero. In totale sotto inchiesta ci sono finiti 12 ragazzi, (perlopiù tra i 20 e i 26 anni, oltre a due minorenni, anche se testimonianze hanno riferito di una 20ina di persone), tutti italiani o extracomunitari di seconda generazione. Le accuse sono di lesioni pluriaggravate in concorso. Nel primo episodio ad avere avuto la peggio era stato un 21enne di origine magrebina residente a Bagnacavallo e ora tutelato dall’avvocato Giacomo Scudellari: per lui prognosi di 40 giorni per via di un trauma cranico rimediato dopo essere stato preso a calci a pugni.

Andato in discoteca con amici, il 21enne aveva fatto le spese di una lite con il gruppo dei faentini iniziata nel locale e poi degenerata all’esterno. Erano stati alcuni dei suoi amici a indicare i presunti autori: tra questi, i due finiti ai domiciliari. Quello difeso dall’avvocato Visani aveva però già avuto modo di sostenere davanti al gip di Ravenna che lui quella sera non era neppure nella discoteca. A corroborare il suo alibi, ci sarebbero foto e filmati fatti in casa assieme alla sua compagna: tanto che il difensore aveva valutato opportuno consegnare il cellulare affinché gli investigatori potessero analizzarlo realizzando i dovuti riscontri.

Per quanto riguarda il secondo episodio contestato, è degna di nota una vicenda riportata nell’ordinanza cautelare circa una madre preoccupata per la sorte del figlio 21enne il quale giusto il giorno prima aveva denunciato alla polizia il pestaggio

subito il 10 dicembre (prognosi di 7 giorni). E così lei aveva chiamato in Commissariato per dirsi angosciata di trovarsi "in una situazione molto pericolosa perché abbiamo paura: è gente che minaccia e si vendica e potevano uccidere mio figlio… non vogliamo che si sappia che noi abbiamo fatto i nomi perché anche mia figlia ha il terrore di girare per Faenza mio figlio che è in casa che non sta bene vuole ritirare la denuncia". Per alcuni degli indagati sono in arrivo i Daspo urbani.