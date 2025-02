La banda del carburante. Patteggiano in cinque per i furti alla Petra

Patteggiano, con pene sospese, i cinque componenti della cosiddetta “banda del carburante”, che lo scorso anno si resero responsabili dei furti di gasolio ai danni della Petra Srl. In particolare, hanno patteggiato i due dipendenti infedeli: il primo, un 59enne difeso dagli avvocati Silvia Brandolini e Paola Emilia Bellosi, a un anno e due mesi; il secondo, un 61 enne difeso dall’avvocato Carlo Benini, a un anno e dieci mesi. Entrambi lavoravano per l’azienda e sfruttavano la loro posizione per mettere in atto il sistema fraudolento.

A loro si aggiunge un benzinaio di Alfonsine, difeso dagli avvocati Sandra Vannucci e Annamaria Spada, che ha patteggiato un anno e quattro mesi. Lo stesso tempo di pena concordato per uno dei due autotrasportatori coinvolti, difeso dagli avvocati Francesco Furnari e Luigi Filippo Gualtieri, mentre l’altro ha ottenuto un patteggiamento a un anno e otto mesi (avvocati Gualtieri e Stefano Dalla Valle). Tuttavia, la decisione del Gup Janos Barlotti ha riservato una sorpresa: il giudice ha infatti disposto il dissequestro di somme di denaro ritrovate in possesso degli imputati per un totale vicino ai 140.000 euro. La vicenda risale a febbraio dello scorso anno, quando la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane di Ravenna, al termine di un’indagine, scoprirono l’esistenza di un vero e proprio mercato parallelo del carburante. Durante un blitz all’alba, gli investigatori smascherarono il gruppo che sottraeva gasolio dal deposito della Petra per poi rivenderlo attraverso canali illeciti. Il sistema si basava sulla complicità dei dipendenti dell’azienda, che riuscivano a far caricare sulle autocisterne più carburante di quanto indicato nei documenti fiscali, alterando i sistemi di pesatura dei mezzi in uscita. Una volta fuori dal deposito, il carburante in eccesso veniva portato presso un distributore stradale compiacente, un benzinaio di Alfonsine, che lo rivendeva in totale evasione fiscale, senza pagare le accise.

Le indagini, partite da una denuncia presentata dal legale rappresentante della Petra Srl, si intensificarono dopo una serie di furti che avevano già sollevato sospetti. Il primo a essere fermato fu un autotrasportatore 50enne: la sua cisterna fu riportata al deposito di via Trieste, dove si scoprì che, a fronte dei 22.000 litri di gasolio dichiarati nei documenti di trasporto, ne erano stati caricati oltre 4.000 in più, sottratti al pagamento delle accise e destinati alla vendita in nero. Fondamentali per smascherare il sistema furono anche le immagini delle telecamere di sorveglianza, che ripresero il dipendente 59enne in azione. Alle 4.30 del mattino, l’uomo venne immortalato mentre entrava nel deposito e spostava un braccio di carico per impedire la visuale a una telecamera. Poi posizionava un bidone dei rifiuti per coprire ulteriormente il punto in cui avveniva il travaso del carburante. Successivamente, apriva un stanzino della pesa, collegava una manichetta a una valvola di spurgo e iniziava a prelevare il gasolio, che finiva direttamente in un’autocisterna. L’indagine nel suo complesso accertò che attraverso questo sistema il gruppo aveva messo a segno almeno otto furti, per un totale di 43.000 litri di gasolio.

Lorenzo Priviato