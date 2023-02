La Bandeandrè al Mama’s

Per la gioia dei suoi numerosi fan, l’ensemble Bandeandré torna a esibirsi al Mama’s Club di Ravenna, stasera alle 21, in un concerto intimo che promette il tutto esaurito. In pochi giorni, infatti, sono stati prenotati 90 posti. La canzone d’autore piace, e non solo a chi è nato alla fine degli anni Quaranta e Cinquanta, ma anche a quarantenni e cinquantenni e sino ai più giovani, grazie ai progetti svolti da Bandeandré all’interno delle scuole in questi anni. In più, i testi e le canzoni di De André sono tuttora di grande attualità. Protagonisti sul palco sono Gianluigi Tartaull, voce e chitarra, Federica Navarra voce (al posto di Nazzarena Galassi che è ancora alle prese con un fastidio alle corde vocali), Caterina Sangiorgi voce e flauti, Luca Vassura alla fisarmonica, Stefano Fabbri alle percussioni, Raimondo Raimondi alla chitarra e mandolino e Giacomo Sangiorgi al basso elettrico.

"Durante la serata– racconta Tartaull –, ricorderemo anzitutto la nascita di De André che tempo fa ci siamo presi l’impegno di onorare ripercorrendo la forza dei suoi messaggi. Poi ci concentreremo sul tema della guerra vissuta in particolar modo da chi la subisce, dai soldati mandati al fronte. Riprenderemo anche una poesia di Stefano Benni per De André, ‘Quello che non voglio’, che poi ho messo in musica personalmente".

Non mancheranno ovviamente alcune delle sue più note canzoni quali ‘La collina’ e ‘A dumenega’, fino ad arrivare a quelle più amate e apprezzate dal pubblico come ‘La canzone dell’amore perduto’ o ‘Il pescatore’. Guardando al prossimo futuro, Bandenadrè spera di portare avanti alcuni progetti rimasti in sospeso durante la pandemia. "Ci piacerebbe – aggiunge Tartaull – tornare a fare approfondimenti. Per esempio, quello sulla canzone ‘Caro amore’ che trae spunto dalla canzone ‘Aranjuez mon amour’ di Richard Anthony. Così come vorremmo indagare maggiormente il periodo che si sviluppa verso la fine degli anni Settanta, caratterizzati dalla collaborazione di De André con Francesco De Gregori e Massimo Bubola".

Roberta Bezzi