"La bandiera israeliana sul Comune"

Alberto Ancarani, capogruppo di FI in consiglio comunale, alla luce dei drammatici fatti che hanno colpito lo stato di Israele, chiede al sindaco e alla Giunta di "proiettare quanto prima la bandiera di Israele sulla facciata di Palazzo Rasponi o, eventualmente, di Palazzo Merlato".

Nei mesi scorsi, scrive Alberto Ancarani, "è stata giustamente illuminata con i colori gialli e blu la facciata di Palazzo Rasponi, per solidarizzare con l’Ucraina per l’aggressione subìta dalla Federazione Russa". In queste ore, prosegue, "su molti palazzi istituzionali, a partire da Palazzo Chigi, sede del governo nazionale, è stata proiettata di notte la bandiera israeliana", per questo chiede che anche a Ravenna venga fatto lo stesso.

Solidarietà allo stato di Israele e al popolo israeliano esprime anche la lista civica La Pigna. "Chiediamo all’Amministrazione de Pascale – scrive – che anche il Comune di Ravenna condivida la posizione del nostro Governo e contestualmente provveda ad illuminare Palazzo Merlato con i colori della bandiera israeliana, a partire dal tramonto. Riteniamo fondamentale che le Istituzioni di ogni livello, esprimano ferma condanna e piena solidarietà al popolo israeliano per ciò che sta accadendo, così come ha prontamente fatto il Governo Italiano".