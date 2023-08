La ’bandiga’ per celebrare la nuova casa

Il lauto pranzo che il proprietario offre in conclusione della costruzione di una nuova casa a muratori, falegnami e tutti coloro che vi hanno lavorato è detto in diversi modi. Da bandiga a bandéga (benedizione laica), da bén-fnida (benfinita) a bagnadùra (bagnatura). In ogni caso contempla sempre un’abbondante bevuta, da cui forse bagnadùra. Si tratta di un’usanza attestata già nel 1180, quando a Forlì si festeggiò il completamento del campanile di San Mercuriale dando fondo a una botticella di vino in cima all’opera. Era stata portata fin lassù da un asino che era salito lungo la scala in muratura costruita nell’intercapedine tra il muro esterno e quello interno, utilizzata per il trasporto del materiale a dorso di mulo.