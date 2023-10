La barbianese Federica Mainetti e Chiara Mazzotti di Glorie: bronzo ai mondiali di Carpfishing

La barbianese campionessa italiana di Carpfishing Federica Mainetti, in coppia con Chiara Mazzotti di Glorie di Bagnacavallo, si è aggiudicata la medaglia di bronzo nei mondiali di Carpfishing che si sono svolti in Francia al lago di Pennecière Chateau – Chinon a fine settembre. Alla manifestazione partecipavano 8 nazioni e le due italiane si sono classificate terze. Un risultato considerevole visto il campo di gara molto impegnativo, specie dal punto di vista fisico, che le azzurre hanno saputo interpretare al meglio. "Possiamo ritenerci molto soddisfatte – spiega Federica – perché la squadra francese giocava in casa e quindi conosceva perfettamente il lago e le ucraine arrivate seconde erano le campionesse in carica. La gara è iniziata subito perché avevamo a spalla la coppia francese campione mondiale e abbiamo visto che le condizioni di pesca cambiavano molto velocemente e bisognava capire in fretta dove girava il pesce. Però abbiamo collaborato da vera squadra e e ci siamo confrontate con Ct riuscendo a catturare con regolarità".

Nel corso della gara durata bene 72 ore consecutive la squadra francese ha pescato 256 carpe, quella Ucraina 185 e quella italiana 150. Per Federica, che pratica la pesca sportiva da quando era bambina e si recava col padre al laghetto di Cotignola, questa medaglia di bronzo mondiale è stata una gran gioia. La squadra italiana era composta da tre coppie più una di riserva, in più il Capitano e due persone dello staff tecnico. "E’ stata – sottolinea – una gara molto faticosa dal punto di vista fisico, perché ad ogni coppia erano assegnati 200 kg di pastura, ma anche dal punto di vista psicologico perché volevamo raggiungere un risultato di rilievo. Non abbiamo mai mollato e creduto nelle nostre capacità di atlete".

Daniele Filippi