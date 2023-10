La ‘Barca di Teodorico’ è tornata nella sua Ravenna

La ‘Barca di Teodorico’ è tornata a Ravenna. Prende così avvio il percorso che porterà alla restituzione alla comunità del prezioso reperto archeologico risalente al 435-495 dopo Cristo, rinvenuto nel 1998. Dopo accurate analisi per accertare la solidità della struttura e alcuni interventi per consolidarla, è stato possibile dare il via allo spostamento della barca (nella foto) da Comacchio – dove era custodita dal 1999 nel padiglione marino del Museo archeologico – a Ravenna. La collocazione definitiva sarà il museo Classis. La barca sarà visibile dal 2025.