La basilica di Sant’Apollinare 65 anni fa

La foto è di fine estate del 1961: ai lati della vecchia strada che dal Dismano portava dritto alla basilica di Sant’Apollinare il terreno è rimosso dopo il formale avvio dei lavori di sbancamento, a metà luglio, per la costruzione del primo tratto di quello che diventerà il semianello di Ravenna. All’epoca il tracciato della statale Adriatica lambiva a poche decine di metri l’ingresso alla basilica. Inizialmente l’innesto del semianello sull’Adriatica fu realizzato proprio a partire dall’area antistante la chiesa e ancora oggi quel primo tracciato (via Mazzotti) è mantenuto per attività sportive.

A cura di Carlo Raggi