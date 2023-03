La battaglia persa contro le telefonate di telemarketing

di Paolo Casadio

Oggi, nell’epoca della connessione continua e in ogni luogo, pare impossibile immaginare come si comunicava telefonicamente nel recente passato. Negli anni ’60 erano davvero poche le famiglie con il telefono in casa, e naturalmente parlo di telefono fisso, i vecchi apparecchi di bakelite nera dove la cornetta riposava sulla forcella superiore che, sollevandola, attivava la linea. Ricordo come Duilio Casadio, il nostro padrone di casa, ne disponesse, e mia madre avesse dato il numero ai fratelli giù in Lazio per eventuali comunicazioni urgenti. Cominciavano ad apparire anche le prime cabine telefoniche nei pubblici esercizi - di solito bar – dove occorreva chiedere all’esercente la linea, ci si chiudeva nell’angusto spazio illuminato da neon gialli di nicotina e, al termine, si pagavano gli scatti consumati.

Poi arrivò il centro SIP – Società Idroelettrica Piemontese – collocato in via Rasponi, dove una batteria di cabine garantiva chiamate urbane e fuori provincia. Rammento una sua nutrita frequentazione serale da parte dei militari di leva della vicina caserma Alighieri che, poveretti, chiamavano i familiari lasciati al paese natio. S’affacciarono nel frattempo gli impianti cosiddetti duplex, ovvero un sistema più economico che consisteva nella condivisione della stessa linea da parte di due abbonati: alzando la cornetta dell’apparecchio (nel frattempo divenuto di plastica a due tinte di beige, corpo chiaro e cornetta scura) si prendeva la linea e il secondo utente ne era escluso: uno squillo lo avvertiva, alla fine della conversazione, della rinnovata disponibilità.

Oggi il telefono fisso è ormai un aspetto residuale del passato, spesso mantenuto perché parte di un’offerta telefonica. Ha però assunto la sgradevole funzione di veicolo portatore delle peggiori molestie possibili, ossia le proposte di mercato telefoniche. Non passa giorno senza ricevere offerte di forniture energetiche, telefonia fissa e mobile, ricambi per noti aspirapolvere e tutto l’universo mondo del telemarketing. Un assalto aggressivo, spesso mendace, che se ne frega ampiamente di qualsiasi registro delle opposizioni. Sopravvivo all’italiana, improvvisando: mi spaccio per idraulico o elettricista stranieri in assenza dei proprietari, assumo un forte accento montalbanico nel pronunciare "stazione carabbinieri" sperando d’intimorire e così rintuzzare l’assedio, ma è una battaglia persa.