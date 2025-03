La battaglia sui velox. Un decreto per chiarire: "Verbali annullati": "Resistere ai ricorsi"

Tutti i 7 autovelox presenti a Ravenna, così come gli apparati che si collocano dentro i velobox, sono stati acquistati dopo il 2017 e la loro operatività dovrebbe essere a breve confermata. Infatti, sembra che stia per essere risolto definitivamente il problema di omologazione degli autovelox che ha portato ad una valanga di ricorsi. Infatti, da una bozza di decreto ministeriale emerge che tutti gli autovelox approvati a partire da agosto 2017 siano da ritenersi automaticamente omologati laddove oggi nessun apparecchio è omologato e, secondo la recentissima tesi della Corte di Cassazione, non può dar luogo ad accertamenti validi. Da qui la gran mole di ricorsi che i cittadini stanno vincendo, specie in primo grado. "Il decreto in arrivo è importante perché chiarisce – spiega il comandante della Polizia municipale di Ravenna, Andrea Giacomini – che gli apparati in funzione non sono abusivi e la palla è in mano al ministero e non ai Comuni".

Gli autovelox installati dal Comune di Ravenna su sede fissa, attivi 24 ore tutti giorni, sono sette, collocati in via Bellucci a Ravenna, a Mezzano, Fosso Ghiaia, Mirabilandia, Castiglione di Ravenna, Osteria e Coccolia. Altri, denominati velobox, collocati di volta in volta in numerosi contenitori fissati sul lato strada, sono utilizzati a turno. "Nessuno di questi dispositivi è omologato, siano essi dei modelli Velocar Aguia Red & Speed Aguia T5-5-R o Velocar Reed&Speed Evo R, come ad esempio, rispettivamente, i due più "contestati" di via Bellucci e di Mezzano, oppure i TruCam HD dei velobox", attacca il consigliere di Lista per Ravenna e candidato sindaco Alvaro Ancisi. Che aggiunge: "Nel maggio scorso, avendo valutato che, inevitabilmente, il Comune - come del resto anche la Provincia, presieduta allora dal sindaco Michele de Pascale, sarebbe stato sottoposto a ricorsi giudiziari destinati ad ottenere l’annullamento dei verbali così prodotti, con il possibile risarcimento dei danni subiti dai soggetti sanzionati - presentai in Consiglio comunale un ordine del giorno che chiedeva alla giunta di sospendere l’attività di autovelox e velobox presenti sul territorio ravennate fino a quanto non fossero in regola. A differenza di quanto fatto da altri Comuni italiani, la mia richiesta fu bocciata".

"Così che l’8 e il 9 dicembre il Giudice di Pace di Ravenna ha annullato tre verbali di contravvenzione per violazione dei limiti di velocità attestati dall’autovelox di Mezzano (due) e da quello di Alfonsine (uno), su ricorsi sostenuti da Lista per Ravenna e dall’ingegner Riccardo Merendi, presentati perciò senza ricorrere ad un avvocato. In un caso, il Comune è stato condannato a rimborsare alla controparte 43 euro per le spese di giudizio. In altri due ha rimborsato i ricorrenti con 389 euro, 43 per le spese di giudizio e 346 per le spese di avvocato". I Comuni andranno avanti perché con buona pace di Alvaro Ancisi che chiede all’ente di intervenire in autotutela annullando i verbali, i sindaci devono resistere. "Non sono i Comuni a dirlo ma è l’Avvocatura dello Stato che ha dato precise indicazioni di resistere a tutti i ricorsi", spiega Andrea Giacomini.

Giorgio Costa