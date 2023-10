La BCC conferma le cinque stelle

La BCC è, per Altroconsumo, banca con il massimo dei voti (con cinque stelle su cinque) nella speciale classifica di 232 banche e gruppi italiani. "La BCC ravennate, forlivese e imolese, pur essendo una BCC senza fini di speculazione privata, conferma indicatori di bilancio estremamente positivi", afferma Gianluca Ceroni, direttore generale, "avere un bilancio sano e virtuoso è la prima rassicurazione per soci, clienti e depositanti. Produrre utile per noi significa rafforzare il patrimonio per poter concedere credito ad imprese e privati e svolgere pienamente il nostro ruolo di cooperativa di credito locale supportando attraverso erogazioni liberali le associazioni del territorio e le comunità locali di riferimento. Nel corso del 2023 abbiamo stanziato ben 2 milioni di euro per iniziative meritevoli"