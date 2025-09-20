LA BCC inaugura i nuovi locali della filiale di Conselice

Venerdì 19 settembre sono stati inaugurati i nuovi locali della Filiale della BCC ravennate, forlivese e imolese di Conselice, in via Garibaldi, 43. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Conselice Andrea Sangiorgi e, per LA BCC, il vice presidente con delega alla sostenibilità e presidente del comitato di Lugo Emanuela Bacchilega, il direttore generale Gianluca Ceroni e il direttore della Filiale Gianluca Mazzoni. Emanuela Bacchilega ha sottolineato come la nuova sede "possa divenire un veicolo più efficiente per intrecciare i rapporti fra la città, i clienti ed i Soci della BCC. Come Banca di Comunità intendiamo comprendere più a fondo ed intervenire a fronte delle esigenze e richieste del territorio. I nuovi locali, in zona centrale a Conselice, sono più ampi e funzionali, nell’ottica di porre sempre maggiore attenzione a soci e clienti".

La filiale è organizzata per creare spazi lavorativi che facilitino l’interazione e siano socialmente inclusivi, nell’ottica di offrire una consulenza più efficace sia alla clientela privata, sia alla clientela small business. La filiale fa parte del Gruppo di agenzie che comprende gli sportelli di Massa Lombarda e Conselice. I locali sono stati organizzati nel rispetto della sostenibilità ambientale e rivolti alla riqualificazione energetica, con l’intento di divenire un punto strategico di ascolto delle esigenze del territorio.