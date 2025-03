La Bcc riattiva il plafond per gli agricoltori

Nel corso del mese di marzo il nostro territorio è stato purtroppo già sottoposto ad eventi atmosferici calamitosi che possono pregiudicare, per le aziende colpite, la produzione agricola di tutta l’annata – scrive la Bcc ravennate, forlivese e imolese in una nota –. Dopo le esondazioni del Lamone del 14 marzo e le gelate del 18 e 19, nella giornata di martedì una importante grandinata ha colpito l’area tra Faenza e Forlì e successivamente l’area tra Faenza e Lugo.

Continua la nota: "Per sostenere gli imprenditori agricoltori in difficoltà LA BCC ravennate, forlivese e imolese ha riattivato il plafond di 10 milioni di euro con una serie di soluzioni di finanziamento con condizioni economiche molto agevolate. L’intervento del plafond potrà essere richiesto tramite autocertificazione direttamente alle filiali del nostro istituto e comprende in particolare:

fido di conto corrente per anticipazione dei rimborsi assicurativi;

erogazione di nuovi finanziamenti di medio periodo con preammortamento di 12 mesi;

sospensione delle rate dei finanziamenti in essere.

Ulteriori agevolazioni verranno riservate ai Soci della Banca.