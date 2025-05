La Bcc: rieletti gli Organi sociali e approvato il Bilancio 2024

Bcc: si è svolta l’Assemblea ordinaria che ha approvato il bilancio d’esercizio 2024 e rinnovato gli organi sociali. Grande è stata l’adesione da parte dei soci, che dimostra l’attenzione della base sociale alla vita della cooperativa. Un dato di sicuro interesse è la presenza di tantissimi giovani soci che consolida un legame, che negli ultimi anni si è ancor più rinsaldato. Nella prima seduta del cda Giuseppe Gambi è stato rieletto presidente all’unanimità. Faentino, già dirigente cooperativo, in C.d.A. dal 2010, eletto presidente nel 2022, nonché Consigliere della capogruppo Iccrea Banca con delega alla Sostenibilità dal 2019. Il presidente ha così commentato i risultati: "Ringraziamo gli oltre 40.000 Soci per la fiducia riservata alla nostra cooperativa di credito. La Bcc è sempre stata a fianco del suo territorio, sia in condizioni ordinarie, sia di emergenza ambientale. L’ha fatto sia prima che dopo le alluvioni del 2023 e del 2024. I contributi di solidarietà e beneficenza al territorio e i riconoscimenti in termini di benefit, dividendi e rivalutazione a favore dei soci hanno infatti superato complessivamente la cifra record di oltre 30 milioni di euro negli ultimi tre anni".

L’assemblea ha eletto gli amministratori: Emanuela Bacchilega, Federica Bandini, Antonio Buzzi, Lucia Vera Caroli, Giuliana Cortini, Carlo Dalmonte, Andrea Ferrini, Giuseppe Gambi (presidente), Matteo Leoni, Gianni Lombardi, Paolo Mongardi, Riccardo Walter Morfino e Michele Tampieri. Sono stati eletti due vice presidenti: Gianni Lombardi (vice presidente vicario) e Emanuela Bacchilega vice presidente con delega alla Sostenibilità.

Compongono il nuovo Collegio sindacale Damiano Berti (presidente), Nicola Maria Baccarini e Alessandra Baroni; sindaci supplenti: Bassi Maria Beatrice e Galeotti Renzo. Il Consiglio ha espresso riconoscenza ai tre amministratori uscenti Giuseppe Benini, Nicolina Anna Maria Cirelli e Tiziano Samorè. Il Collegio dei Probiviri eletto è composto da Antonio Vincenzi (presidente), Gianni Ghirardini, Alberto Parronchi, oltre ai supplenti, Giulia Montesi e Chiara Baraccani. È stato approvato anche il bilancio 2024. "Nel 2024 La Bcc ha conseguito un risultato estremamente positivo, con un utile che supera i 68,3 milioni di euro – ha dichiarato il direttore generale Gianluca Ceroni - a conferma della capacità reddituale della nostra Banca. La Bcc ha registrato un ulteriore rafforzamento del patrimonio di vigilanza che raggiunge i 595 milioni di euro, che rappresenta da sempre il principale elemento a tutela di soci e clienti".