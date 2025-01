La Befana vien di mattina, pomeriggio e sera

Tante le iniziative in provincia di Ravenna per la Befana in svolgimento tra oggi e domani.

Ravenna Piazza del Popolo sarà animata dagli eventi organizzati da Avis. Oggi alle 14 ‘Magic Andre’, spettacolo di magia e giocoleria; a partire dalle 16 si aprirà il tendone colorato di ‘Billo Circus’. Domani la tradizionale BefanAvis: dalle 14 esibizione della Scuola di Ballo dei Maestri Bruno e Monia Malpassi con fruste e balli della tradizione romagnola. Alle 16 truccabimbi e ‘Smiling Party’. Stessa ora per le ‘Befane in Vespa’ con l’arrivo in piazza delle ‘vecchiette’ in sella alle moto del Vespa Club Romagna che distribuiranno caramelle, dolci e gadget a tutti i bambini.

Piazza San Francesco Domani alle 15, nel Villaggio di Natale di Advs Fidas, la Befana scenderà dal campanile della Basilica grazie ai Vigili del Fuoco del comando provinciale. Alle 16.30 si prosegue con l’attesissima estrazione della Lotteria di beneficenza 2025. Il primo premio è una Opel Corsa.

Teatro Almagià Domani alle 16.30 i bambini potranno cimentarsi in un divertente laboratorio artistico e partecipare al rituale gioco dello ‘Scambio di doni’, con il quale, portando un gioco o un libro in buono stato, se ne potrà ricevere un altro in dono. Alle 17.30 farà il suo ingresso l’eroe protagonista dello spettacolo ‘Il grande trionfo di Fagiolino pastore e guerriero’. Al termine l’arrivo della Befana. Ingresso 7 euro.

CinemaCity Domani mattina alle 9 festa riservata per i soci Cerc Portuale e Compagnia Portuale. Proiezione di un film e consegna della calza ai bambini e una fetta di torta per tutti.

Marina di Ravenna La Befana vien dal Mare domani al Bacino Pescherecci a partire dalle 9.30. Nella tensostruttura del Circolo Velico Ravennate, ci sarà la pesca di beneficenza dove si potrà ricevere il buono per il ritiro della calza della Befana. Alle 10.30 l’arrivo della vecchietta che distribuirà la calza ai bambini presenti. Infine, ristoro per tutti.

San Pietro in Campiano Stasera alle 20.30 alla Sala Bocce del Circolo Acli di S. Stefano, via Cella 453, si svolgerà ‘Una serata con la Befana’ con calza per tutti i bambini, grande tombola, proiezione di un film a tema per bambini.

Fosso Ghiaia Domani alle 9 con partenza da via Manfredonia il ritorno delle ‘Befane in Vespa’ con caramelle portate a tutti i bambini. Alle 15 festa e merenda con calze per i bambini presso il Circolo Acli Amicizia.

Faenza, piazza del Popolo Domani si svolgerà la festa della Befana Avis dalle 14.30 alle 17.30 con l’animazione a cura di Los Rayos de Colores con truccabimbi, tatuaggi, treccine, smalti, laboratori creativi a tema e disegni da colorare per i più piccoli. Verrà offerto ai presenti zucchero filato e popcorn in attesa dell’arrivo della Befana che distribuirà calze piene di dolci. In caso di maltempo la distribuzione delle calze avverrà presso il Voltone della Molinella.

Faenza, centro sociale Laderchi Domani, dalle 15, pomeriggio all’insegna del divertimento con il Trofeo Laderchi, una gara di ballo riservata ai soci Ancescao. Tra gli appuntamenti anche lo spettacolo con ballerini professionisti, la grande lotteria della Befana, il buffet e l’arrivo della Befana che distribuirà caramelle e cioccolatini.

Bagnacavallo Oggi alle 20, al centro civico di Rossetta, si terrà una serata dedicata ai bambini con giochi, musica e intrattenimento. Alle 20.15 nell’area parrocchiale di Villa Prati, partendo dal ponticello a schiena d’asino in via Destra Canale, il pifferaio magico Terry Buckley Tabanelli accompagnerà grandi e piccini a incontrare la Befana. Domani a Bagnacavallo, dalle 14.30 in piazza della Libertà, le famiglie troveranno: la casa delle scope, le calze del camino, il bucato della Befana con le magiche bolle di sapone del mago Strudel, la corte dei giochi di legno e dell’ingegno e l’organetto di Barberia. La Befana offrirà a tutti i piccoli un animaletto di legno e ai nonni E’ lunèri di smembar.

Bagnara In piazza oggi a partire dalle 18 ‘Aspettando la Befana’ con musica, intrattenimento, truccabimbi, polenta, vin brulè e bomboloni.

Cotignola Domani alle 14 nella casa comunale di Barbiano in piazza Alberico festa della Befana con spettacolo per bambini e distribuzione delle calze. La Befana sarà poi in piazza a Cotignola alle 16 con musica e spettacoli. Alle 19.30 le voci del coro gospel ‘Voices of joy’ accompagneranno lo spegnimento dei fuochi.

Fusignano Domani alle 16 al teatro Moderno ‘Natale a suon di Hip Hop’ con arrivo finale della Befana.

Cervia A Tagliata è in programma il Tuffo della Befana domani alle 15. Centinaia di temerari, travestiti nei modi più fantasiosi si lanceranno nelle fredde acque del mare dalla spiaggia in fondo a viale Sicilia. Oggi alle 15.30, alla Casa del Volontariato di via Villafranca, ci saranno giochi, disegni, truccabimbi, baby dance e merenda per tutti.

Savio di Cervia Al PalaSavio, via Tamigi 11, domani alle 14.30 ci sarà ’Arriva la Befana’ con calzette per bambini e truccabimbi, laboratorio per i più piccoli, Pasqualotti di Lido di Savio e il musical ‘La calza dei desideri’. Alle 18.30 si chiude con i fuochi artificiali.