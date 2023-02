La bellezza che apre tutte le porte

Cvânt ch’u s’è bèl, u-n s’è purèt dafàt (Quando si è belli non si è del tutto poveri). Vale soprattutto per le donne, come conferma un vecchio detto: "Chi ch’nès bëla la j à za ’na mëza döta" (Chi nasce bella ha già una mezza dote). È vero che la bellezza non vuol dire ricchezza, ma può aiutare a raggiungerla, soprattutto per una donna giovane e intraprendente. Si dice infatti: "La j è acsè bëla ch’la pò arivê in dôv ch‘u j pê" (È così bella che può arrivare dove vuole), nel senso che ha una bellezza tale che la faciliterà in tutto, perché "la blèza la fa arvì al pört" (la bellezza fa aprire le porte). Anche gli antichi dicevano: "Formosa facies muta commendatio" (Un bel viso vale quanto una tacita raccomandazione).