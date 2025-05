La bellezza della poesia di Osvaldo Secchi

Nei mesi primaverili mi dedico spesso alla poesia di Osvaldo Secchi, autore ravennate molto conosciuto. Lo ammiro come il poeta più meritevole (opinione personale) di varcare i confini della nostra provincia. Secchi ha un linguaggio semplice. Inizialmente potrebbe sembrare addirittura povero. Il suo stile descrittivo riduce al minimo persino l’uso dei verbi. Ma i suoi testi hanno un potere evocativo speciale. E speciali sono il suo stile, i suoi ritmi. Ogni singolo verso sembra a sé stante. Alcune giunte sono punteggiate dall’autore con quelle che sembrano incertezze grammaticali nella struttura. Io le paragonerei invece cinematograficamente, a quelli che sono stacchi della macchinina da presa, punti sui quali operare il montaggio delle immagini. Intimista e profondo, Secchi somiglia a un Luzi più accessibile.

Egli ha descritto principalmente luoghi ed episodi ravennati, e personaggi celebri o minori. Eppure, mai una volta che una sua poesia si esaurisca al semplice contesto del titolo. Ogni testo in teoria limitato a una descrizione, si apre invece verso altre prospettive, spesso arricchite di significati spirituali. La sua visione del mondo parte dall’osservazione delle cose più piccole. In questo, Secchi, somiglia ai più grandi maestri orientali della poesia breve. È difficile pensare a lui come a un autore “confinato” a Ravenna!

Matteo F. Camerani