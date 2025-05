La bellezza di aiutare gli altri con un sorriso

I dati Istat sono impietosi. Nonostante gli ottimistici bilanci governativi, continua a crescere la percentuale della popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale - nel 2024 è pari al 23,1% (era 22,8% nel 2023) - per un totale di circa 13 milioni e 525mila persone. Di queste, quasi 3 milioni hanno difficoltà economiche tali da non poter affrontare spese impreviste, non potersi permettere un pasto adeguato o essere in arretrato con l’affitto o il mutuo. Nel contempo, a causa dell’inflazione i redditi netti si riducono in termini reali. Crescono quindi le fragilità, familiari e sociali, e il nostro territorio non è certo esente da queste preoccupanti dinamiche. Com’è tradizione nostrana, spesso è il volontariato a dare risposte concrete sul campo. Ho conosciuto la realtà di Cucinasorriso, la cucina popolare di Cervia: un progetto di benessere di comunità – il termine corrente sarebbe welfare, ma perché scomodare anglicismi quando non occorre? – nato alcuni anni fa da ventitrè soggetti istituzionali, associazionistici e imprenditoriali - capofila la cooperativa San Vitale - per un approccio più consapevole all’inclusione, al contrasto dello spreco, alla cultura del riuso. Strano nome, Cucinasorriso, ma il giorno in cui ho pranzato nel locale, ho conosciuto Daniela Poggiali (una delle animatrici di questa tangibilità volontaria) e il suo energico entusiasmo, forse ne ho compreso il significato.

Viviamo in una società dove le frange fragili crescono di pari passo con spreco e spese per prodotti superflui, un meccanismo perfetto per creare ultimi e penultimi. In Cucinasorriso prestano opera volontaria un’ottantina di persone, i ristoranti locali collaborano con cuochi e forniture di cibo, tutte le mattine i “Raccoglitori di briciole” procurano alimenti vicino alla scadenza, per una media di 140 pasti serviti a clienti italiani e stranieri nella stragrande maggioranza non in grado di pagare. Il clima è disteso, direi allegro: il personale di sala cortese, d’una cortesia d’anima, e tanto si coglie e viene colto. Non c’è solo il donare un piatto di pasta, ma il rapporto umano che si crea tramite questo scambio con persone che, spesso, vedono soltanto nemici. Ne “Il sole dei morenti” il compianto Jean Jacques Izzo racconta la storia tragica d’una persona in caduta libera: se avesse incontrato una realtà come ’Cucinasorriso’, forse sarebbe andata diversamente.