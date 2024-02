La Berton in scena per due weekend Una commedia intitolata 'Non ti conosco più' sarà in scena al teatro di viale Stradone 7 a Faenza per i prossimi due weekend. Il testo di Aldo De Benedetti, diretto da Daniele Tassinari e Matteo Piraccini, promette colpi di scena e divertimento. Per prenotazioni e informazioni, contattare il 377-3626110.