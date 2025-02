La biblioteca di Cavallini alla ‘Trisi’

Ultimo giorno per visitare la mostra ‘La biblioteca di Pietro Cavallini, storie e passioni di un collezionista lughese’, allestita alla ‘Trisi’ di Lugo. Il percorso è stato realizzato in seguito dell’intervento di catalogazione del fondo omonimo conservato in biblioteca, che consta di circa 30mila volumi tra libri, opuscoli e periodici, realizzato grazie al contributo del Ministero della Cultura tramite la Soprintendenza dell’Emilia-Romagna.

Pietro Cavallini, nato a Lugo nel 1891 e morto nel 1967, era un uomo che amava i libri. "Nella collezione – scrive Angelo Ravaglia, dell’Università popolare di Romagna – si va da opere prime di letteratura a trattati di medicina alternativa e antroposofia, al cinema muto di Hollywood fino ai romanzi di Guido da Verona e Pittigrilli. Esposto anche un incredibile testo del 1938 (‘L’uomo femmina’) che anticipa di molto la problematica gay oltre a numerosi libretti d’opera, la vera passione del collezionista.

Curiosa anche la raccolta di guide turistiche dell’epoca.