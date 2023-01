La biblioteca di Zaccagnini donata a Casola

La biblioteca e l’arredo dello studio di Benigno Zaccagnini, ex ministro e segretario della DC, sono stati donati al Comune di Casola Valsenio. Lo ha annunciato la figlia Livia sabato pomeriggio a Casola nel corso della presentazione del libro ’Caro Zaccagnini …’ alla presenza del sindaco Giorgio Sagrini; dell’ex presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani; della consigliera regionale Manuela Rontini e del senatore Aldo Preda. "A nome mio e dei miei fratelli Carlo e Giovanni – ha detto Livia Zaccagnini – esprimiamo la volontà di donare al Comune di Casola Valsenio lo studio privato di nostro padre situato nella casa di abitazione in Ravenna. Si tratta di due librerie, i libri contenuti in esse, la scrivania con la sedia, il piccolo tavolino con attorno un divano e due poltrone. Inoltre un’altra libreria coi libri lì contenuti, installata nella saletta accanto alla sala da pranzo. Siamo in attesa di accordi per eseguire il trasferimento". Ha poi consegnato la lettera d’impegno della donazione al sindaco Sagrini, il quale, insieme al vice sindaco Maurizio Nati e alla responsabile del Servizio Biblioteche dell’Unione della Romagna Faentina, Daniela Simonini, aveva effettuato qualche giorno prima un sopralluogo nell’abitazione di Zaccagnini a Ravenna per valutare la consistenza della donazione al fine di individuare un’idonea collocazione.

"I libri e gli eventuali documenti – spiega il sindaco Sagrini – saranno catalogati e quindi immessi nel Sistema bibliotecario della Romagna. Da quanto ho visto la donazione comprende, tra l’altro, libri sulla politica, sulla storia e sulla cultura della Romagna e sulla Resistenza, che, insieme agli arredi dello studio privato del politico ravennate, saranno collocati nel piano superiore della Biblioteca Comunale G. Pittano a disposizione dei lettori e degli studiosi".

La donazione al Comune di Casola nasce dal legame che Zaccagnini aveva stabilito col comune collinare dove, nella sua abitazione vicina alla chiesa di S. Apollinare, sul confine con la Toscana, trascorreva le vacanze insieme alla moglie e ai figli, in compagnia dell’amico parroco, don Adolfo Morigi e di altri amici casolani Una frequentazione alla quale si aggiunge l’impegno, ricambiato da stima e riconoscenza da parte della popolazione per il contributo dato dal politico allo sviluppo del comune di Casola: basti ricordare la costruzione delle case popolari di S. Apollinare, l’acquedotto di Mercatale e le scuole medie del capoluogo.

Beppe Sangiorgi