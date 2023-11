La biblioteca dopo il disastro. I lavori ancora attendono

"A oggi non è stato fatto ancora nessun intervento – dice Daniela Simonini, direttrice della Manfrediana – spero si cominci entro l’anno". I lavori di ristrutturazione della Biblioteca a Faenza ancora non sono iniziati, dopo che l’acqua dell’alluvione del 16 maggio aveva riempito, arrivando a un metro di altezza, la sezione letteratura e la sala ragazzi al piano terra. "Le sale alluvionate sono abbastanza asciutte – dice Simonini –, le parti dei bagni un po’ meno perché meno arieggiate. L’acqua la sera del 16 maggio è arrivata con violenza, ma la struttura era stata evacuata alle 13 del giorno stesso. Già il 17 pomeriggio i primi hanno cominciato a spalare fango". È poi iniziata la corsa contro il tempo per svuotare da acqua e fango gli ambienti, con conseguente perdita di molti libri. "La perdita viaggia intorno a un totale di 10-12 mila volumi – dice Daniela Simonini – ma per fortuna sono tutti libri ancora in commercio perché appartenenti alla sezione letteratura e alla sala ragazzi; le edizioni più antiche che avevamo tra quelle andate perdute sono degli anni ‘80. I danni più consistenti sono stati quelli all’edificio: dovremo rifare tutta la parte esterna, gli intonaci, l’impianto elettrico e anche quello del riscaldamento".

Grazie alla grande generosità dei faentini e non solo, la Manfrediana ha già ricevuto tantissime donazioni. "Subito abbiamo ricevuto 400mila euro – dice Benedetta Diamanti, dirigente settore Cultura dell’Unione della Romagna Faentina –, 10mila euro dalla BCC e oltre 97mila da privati". "La Rete delle Biblioteche Vicentine ci ha donato subito 30mila euro – aggiunge Simonini – e sono arrivati anche molti soldi per acquistare nuovi libri e tante donazioni tramite iban; la cifra raggiunta resta comunque ancora insufficiente. Ciò di cui abbiamo più bisogno adesso sono le risorse economiche".

Nonostante le tante difficoltà legate all’alluvione, la Biblioteca ha organizzato una rassegna per essere vicina al suo pubblico: ’Bellezza spalata’, che vedrà eventi a offerta libera: i fondi raccolti saranno destinati alla ricostruzione delle sale alluvionate. Il primo appuntamento è un dialogo con l’autore di fumetti e illustratore Piero Macola, oggi alle 20.30. Venerdì 10 alle 11, per un evento riservato alle scuole, l’autore Kevin Brooks sarà al cinema Sarti. Il 15 novembre in biblioteca Alice Barberini, illustratrice di libri per ragazzi, seguirà i bimbi da 7 a 11 anni. Il 28 novembre alle 20.30 si svolgerà la presentazione del libro ’Riemersi Romagna 2023, storie per l’alluvione’. Inaugurerà il 16 dicembre alle 11 una mostra che espone spartiti e documenti del musicista faentino Giuseppe Gallignani in occasione del centenario dalla scomparsa. Per concludere, il 18 dicembre si terrà un laboratorio per bimbi da 8 a 11 anni a cura delle autrici del libro ’La camera buissima’.

Caterina Penazzi