La biblioteca Holden amplia l’orario estivo

La biblioteca per ragazzi Holden, sezione della Classense di Ravenna in via Baccarini 3, da oggi amplia gli orari di apertura per l’estate 2025. L’iniziativa ha l’obiettivo di consentire ai giovani dagli 11 ai 17 anni maggiori opportunità di accesso a uno spazio di socializzazione e condivisione sicuro e stimolante per incontrarsi, studiare e divertirsi durante i prossimi mesi. L’ampliamento degli orari, frutto di una sperimentazione che servirà da base per la riorganizzazione delle aperture future, si concluderà lunedì 15 settembre, in concomitanza con la riapertura delle scuole.

Il nuovo orario estivo di apertura sarà quindi il seguente: da oggi al 14 luglio e dall’ 1 al 13 settembre lunedì e sabato dalle 14 alle 18, da martedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; dal 15 luglio al 30 agosto da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13. La Holden rimarrà chiusa il 23 luglio e dal 10 al 20 agosto.