La biblioteca ’Luigi Varoli’ ha donato libri a tre strutture socio-sanitarie locali

La biblioteca comunale Luigi Varoli di Cotignola ha donato libri inclusivi a tre strutture socio-sanitarie locali: il centro per l’età evolutiva "Strategicamente insieme", la residenza per anziani "Tarlazzi-Zarabbini" e la casa della salute.

L’iniziativa rientra nel progetto "Cotignola fantastiCAA: tra storia e storie", che vede la biblioteca Varoli in prima fila per rendere la città sempre più accessibile ai suoi cittadini e visitatori e nello specifico per la promozione della lettura a persone con bisogni comunicativi speciali, con disabilità fisiche o sensoriali. Sono stati elargiti 67 libri dal valore complessivo di 916 euro e consegnati ai referenti degli enti interessati per mano di Laura Monti, vicesindaca del Comune di Cotignola con delega alle Politiche sociali e per la salute, e Valentina Berardi, in rappresentanza della biblioteca.