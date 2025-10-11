Marche, il nodo sanità
Alessandro Caporaletti
Marche, il nodo sanità
Ravenna
La biennale di Confindustria. Premiate le aziende eccellenti
11 ott 2025
REDAZIONE RAVENNA
Gli imprenditori della Romagna tornano protagonisti con Excelsa 2025, dedicata alle realtà che si distinguono per innovazione, qualità e impegno sociale. "Importante riconoscere i meriti" .

Le , la rassegna biennale di Confindustria Romagna dedicata alle aziende che si distinguono per innovazione, qualità e impegno sociale. L’evento si è tenuto ieri al Mare Pineta Resort di Milano Marittima, dove sono state premiate trenta realtà individuate dalle giurie tecniche nelle sei categorie ordinarie — comunicazione d’impresa, innovazione, internazionalizzazione, lavoro, sicurezza e sostenibilità — insieme ai riconoscimenti speciali per l’impresa femminile e per gli under 40.

Dopo i saluti del presidente Mario Riciputi e dell’assessore regionale Vincenzo Colla, sono intervenuti i presidenti delle Camere di commercio della Romagna e di Ravenna-Ferrara, Carlo Battistini e Giorgio Guberti, e il professor Riccardo Silvi dell’Università di Bologna.

"È importante riconoscere il merito di chi ha saputo trovare percorsi e soluzioni nuove", ha affermato Riciputi, ricordando come il tessuto produttivo romagnolo "si confermi vitale e competitivo anche sui mercati internazionali". Colla ha definito le imprese premiate "motori di crescita, lavoro e sviluppo per l’intero territorio", sottolineando la capacità di unire innovazione e sostenibilità, mentre Battistini ha invitato a puntare su "uno sviluppo qualitativo che rafforzi la competitività", e Guberti ha ribadito che "il lavoro resta la vera priorità, da sostenere attraverso infrastrutture moderne e formazione".

Per la provincia di Ravenna, i riconoscimenti hanno premiato una rete di aziende che rappresentano al meglio la varietà e la forza del tessuto produttivo locale. Nella Comunicazione d’impresa si sono distinte Eurovo Srl di Lugo e MC Srl di Ravenna; per l’Innovazione è stata premiata Marini S.p.A. di Alfonsine; nell’Internazionalizzazione Vulcaflex S.p.A. di Cotignola.

Nella categoria Lavoro e risorse umane sono state riconosciute A.ST.I.M. S.r.l. di Ravenna e Fincasale Srl di Faenza; per la Sicurezza il premio è andato al Gruppo Ormeggiatori del Porto di Ravenna Soc. Coop., all’Impresa Compagnia Portuale Srl e a Orion Engineered Carbons S.r.l., tutte con sede a Ravenna.

Sul fronte della Sostenibilità si sono imposte Bunge Italia S.p.A. e Cabot Italiana S.p.A. di Ravenna, Dosi Srl di Fusignano e il Gruppo Villa Maria – GVM Care & Research di Lugo.

Infine, la categoria speciale Impresa Femminile ha premiato Cabot Italiana S.p.A., Fincasale Srl e MC Srl, mentre per la Under 40 il riconoscimento è andato ancora a Fincasale Srl di Faenza.

© Riproduzione riservata