La biennale di Confindustria. Premiate le aziende eccellenti

Le , la rassegna biennale di Confindustria Romagna dedicata alle aziende che si distinguono per innovazione, qualità e impegno sociale. L’evento si è tenuto ieri al Mare Pineta Resort di Milano Marittima, dove sono state premiate trenta realtà individuate dalle giurie tecniche nelle sei categorie ordinarie — comunicazione d’impresa, innovazione, internazionalizzazione, lavoro, sicurezza e sostenibilità — insieme ai riconoscimenti speciali per l’impresa femminile e per gli under 40.

Dopo i saluti del presidente Mario Riciputi e dell’assessore regionale Vincenzo Colla, sono intervenuti i presidenti delle Camere di commercio della Romagna e di Ravenna-Ferrara, Carlo Battistini e Giorgio Guberti, e il professor Riccardo Silvi dell’Università di Bologna.

"È importante riconoscere il merito di chi ha saputo trovare percorsi e soluzioni nuove", ha affermato Riciputi, ricordando come il tessuto produttivo romagnolo "si confermi vitale e competitivo anche sui mercati internazionali". Colla ha definito le imprese premiate "motori di crescita, lavoro e sviluppo per l’intero territorio", sottolineando la capacità di unire innovazione e sostenibilità, mentre Battistini ha invitato a puntare su "uno sviluppo qualitativo che rafforzi la competitività", e Guberti ha ribadito che "il lavoro resta la vera priorità, da sostenere attraverso infrastrutture moderne e formazione".

Per la provincia di Ravenna, i riconoscimenti hanno premiato una rete di aziende che rappresentano al meglio la varietà e la forza del tessuto produttivo locale. Nella Comunicazione d’impresa si sono distinte Eurovo Srl di Lugo e MC Srl di Ravenna; per l’Innovazione è stata premiata Marini S.p.A. di Alfonsine; nell’Internazionalizzazione Vulcaflex S.p.A. di Cotignola.

Nella categoria Lavoro e risorse umane sono state riconosciute A.ST.I.M. S.r.l. di Ravenna e Fincasale Srl di Faenza; per la Sicurezza il premio è andato al Gruppo Ormeggiatori del Porto di Ravenna Soc. Coop., all’Impresa Compagnia Portuale Srl e a Orion Engineered Carbons S.r.l., tutte con sede a Ravenna.

Sul fronte della Sostenibilità si sono imposte Bunge Italia S.p.A. e Cabot Italiana S.p.A. di Ravenna, Dosi Srl di Fusignano e il Gruppo Villa Maria – GVM Care & Research di Lugo.

Infine, la categoria speciale Impresa Femminile ha premiato Cabot Italiana S.p.A., Fincasale Srl e MC Srl, mentre per la Under 40 il riconoscimento è andato ancora a Fincasale Srl di Faenza.