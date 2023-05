La biografia, intervista a una mamma

A scuola abbiamo iniziato a studiare il racconto biografico e autobiografico, leggendone di molti personaggi famosi nella storia - Malala Yousafzai, Liliana Segre, Ipazia di Alessandria, Dante Alighieri - e scrivendone varie, per esempio la biografia dei nostri oggetti scolastici e la nostra autobiografia. A quel punto ci è venuta l’idea di invitare nella nostra classe, per fare pratica, un parente di un nostro compagno, che avesse qualcosa di interessante da raccontare. La maestra ha chiesto alla rappresentante di domandare se ci fosse qualcuno disponibile per l’intervista. Diversi si sono offerti ma, alla fine di una lunga disputa, hanno decretato la vincitrice: la mamma di M.

Il giorno prima ci siamo esercitati con la maestra, ricostruendo le fasi dell’intervista, anche perché lei non voleva che facessimo una brutta figura: prima ognuno di noi ha scritto la propria domanda, poi ci siamo assicurati che fossero tutte diverse, originali e scritte in modo ordinato e senza errori ortografici.

Il giorno seguente, sabato 21 gennaio, prima che lei arrivasse abbiamo preso le sedie e le abbiamo posizionate a semicerchio di fronte a quella dell’intervistata.

Finalmente, alle 11 del mattino, è arrivato l’ospite d’onore: l’abbiamo accolta con molto piacere nella nostra classe, mostrandole orgogliosamente i lavori che abbiamo svolto durante l’anno e la nostra aula. Poi lei ha iniziato a pescare e leggere le nostre domande mentre noi, muniti di carta e penna, prendevamo appunti velocemente, curiosi e immedesimati nel ruolo del giornalista. Nel frattempo, uno di noi faceva il ritratto dell’intervistata, che le avremmo regalato alla fine del nostro incontro.

All’improvviso è suonato l’allarme antincendio: ci siamo tutti spaventati e ci siamo messi in fila per l’evacuazione; alla fine abbiamo scoperto, per fortuna, che era solo un falso allarme!

Quindi abbiamo continuato l’intervista e, visto che eravamo in tema fuochi, la mamma di M. ci ha raccontato un aneddoto: quando era piccola la sua mamma aveva messo delle candele sopra la televisione che, nel cuore della notte, l’avevano infuocata! Lei si era svegliata di colpo, si era spaventata e aveva chiamato i suoi genitori che, a loro volta, avevano telefonato ai pompieri che gestirono la situazione.

Le domande che le abbiamo rivolto erano molto profonde e toccavano argomenti sensibili: se aveva avuto problemi da piccola, qual era il momento più brutto della sua vita, come ha incontrato suo marito e se si sente realizzata come donna. Altre, invece, trattavano argomenti più allegri e spensierati: il suo primo viaggio da sola, il suo matrimonio, la nascita dei figli, le scuole frequentate e lo sport praticato.

Lei si è rivelata molto disponibile perché ci ha sempre risposto approfondendo gli argomenti, così, alla fine, ognuno di noi è riuscito a raccogliere tutti gli elementi per creare la sua biografia completa.

Prima che se ne andasse, le abbiamo consegnato il ritratto e l’abbiamo salutata calorosamente. Quest’esperienza per noi è stata impareggiabile – speriamo anche per lei – tanto che abbiamo deciso di dedicarle questo articolo, nel quale abbiamo messo tanto impegno e dedizione.

Classe IV B

Scuola primaria ‘Tavelli’

di Ravenna

Docente Sabrina Di Tomo