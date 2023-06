La Bottega Matteotti ospita fino al 2 agosto la personale di Turchi

La vetrina della Bottega Matteotti (via Matteotti 26, Bagnacavallo), ospiterà fino al 2 agosto “Mythos”, personale di Mirko Turchi. L’esposizione intende ripercorrere alcuni momenti dell’immaginario mitico e letterario classico, da Omero a Ovidio, attraverso lavori realizzati in digitale insieme ad altri realizzati con tecniche tradizionali, tutti in bianco e nero. Nato nel 1996 e diplomato al Liceo artistico di Ravenna, Mirko Turchi ha intrapreso la carriera universitaria frequentando la facoltà di Lettere moderne, concludendo poi il percorso triennale alla facoltà di Beni culturali. Attualmente sta frequentando la magistrale di Beni culturali. Nel 2018 e nel 2019 ha tenuto un corso di pittura all’Università per adulti. Nel 2023 è stata allestita una personale, intitolata “Dalle parole alle immagini”, presso la biblioteca Trisi di Lugo.