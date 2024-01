La bozza del governo. Si vota l’8 e il 9 giugno

La bozza del governo dovrà essere approvata oggi dal consiglio dei ministri, ma la data appare piuttosto sicura. Salvo eventuali scossoni e cambi d’idea nella giornata di oggi, le votazioni per le amministrative che interesseranno anche il Comune di Cervia avverranno sabato 8 e domenica 9 giugno prossimi, ovviamente in contemporanea con le europee. L’8 giugno le votazioni avverranno dalle 14 alle 22 e domenica 9 dalle 7 alle 23.

Come noto l’attuale sindaco Massimo Medri non si ricandiderà e al suo posto il Pd ha proposto come candidato Mattia Missiroli, 42 anni, che sarà il nome di una coalizione di centrosinistra che include anche Azione, Italia Viva e + Europa. C’è un percorso di confronto in corso anche tra Missiroli e il Movimento 5 Stelle.

La situazione appare al momento più nebulosa nella galassia del centrodestra, dove si attende che venga definito un nome, o forse più di uno.