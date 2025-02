La Brigata ebraica sul fronte del Senio

In occasione del ventennale della offensiva del Senio che nei primi dieci giorni di aprile del 1945 portò allo sfondamento del fronte sulla linea Gotica, partecipò alle cerimonie una delegazione di ex militari della Brigata ebraica che parteciparono ai combattimenti. Cerimonie si svolsero ad Alfonsine, a Fusignano (cui si riferisce la fotografia), Cotignola, Brisighella e Riolo Terme. A Cotignola, il rabbino di Bologna volle ricordare l’impegno dei cotignolesi per salvare gli ebrei ricercati a seguito delle leggi razziali, citando in particolare Vittorio Zanzi e il professor Luigi Varoli.

A cura di Carlo Raggi