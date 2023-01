La ‘Buon Pastore’ si sposta in via Pavirani

Ad aprile la sede della scuola dell’infanzia ’Buon Pastore’ verrà trasferita da via Canalazzo a via Pavirani, nel quartiere San Biagio. I nuovi locali, ristrutturati dall’amministrazione comunale, saranno ricavati all’interno dello stesso edificio utilizzato anche dalla scuola primaria ’Torre’. Nelle vicinanze è inoltre presente il nido Pavirani.

Sono intanto aperte le iscrizioni alla scuola dell’infanzia ’Buon Pastore’, per le sedi di via Pavirani e di via Patuelli, per l’anno scolastico 2023-24. Gli interessati devono inviare le domande via e-mail all’indirizzo [email protected], o consegnarle a mano presso la sede della segreteria scolastica, in via Cilla 8.

Il modello della domanda di iscrizione è reperibile al seguente link: https:www.icdamiano.edu.itcategorie03.asp?id=1650.

I genitori che desiderano un appuntamento con i docenti per avere informazioni più dettagliate circa la nuova sede di via Pavirani, possono telefonare al numero 0544-461615, dal lunedì al venerdì, dalle 11.30 alle 12.30; per la sede di via Patuelli al numero 0544-454897, sempre dal lunedì al venerdì, dalle 11.30 alle 12.30.

La scuola dell’infanzia accoglie i bimbi di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro l’anno scolastico di riferimento. Nello specifico la scuola dell’infanzia ’Buon Pastore’ accoglie anche l’iscrizione dei bambini di due anni e mezzo, che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024.