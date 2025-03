"La buona amministrazione non dipende dall’età"

È partita la campagna elettorale che, come noto, vede il candidato sindaco di sinistra Alessandro Barattoni da una parte e sull’altro fronte cinque canditati ad ambire la carica di primo cittadino. In questo scenario osservo come Barattoni stia compiendo i suoi fitti contatti - indubbiamente facilitati in questa città per gli esponenti di sinistra -, mentre le altre composizioni pare siano più interessate a sottili contrasti fra le forze invece di creare i presupposti, come sarebbe giusto compiere, di coalizzarsi in caso di ballottaggio. Proprio sul tema delle minoranze, giustamente, ogni movimento o forza politica incarna sensibilità diverse, programmi più o meno personalizzati, evidenzia questioni locali latenti o emergenti insolute, e dimostra, quando riesce, gli impegni e i risultati raggiunti nella consiliatura precedente, ponendo al centro idee e proposte per il futuro. Penso tuttavia che Ravenna rifiuti le contrapposizioni sterili e la politica gridata o muscolare, preferendo invece messaggi chiari di rassicurazione sul piano sociale, culturale ed economico, di cui c’è veramente bisogno. Lo sforzo da compiere, a mio parere, dovrebbe essere quello di abbassare i toni per puntare l’interesse sui reali problemi della gente, senza rinunciare, quando necessario, alla critica anche aspra se contenuta all’interno di piani dialettici e civili. Questa dovrebbe serre la filosofia di base che alberga nella politica. Peraltro dubito fortemente che nella coalizione del candito di sinistra non vi siano in senso alle varie forze divisioni e probabili contrapposizioni, ma l’immagine che ne esce in città è quella di un’unità di intenti che si fa leggere come fosse una forza davvero coesa. Almeno nella facciata!

L’auspicio, dunque è quello di inviare un messaggio chiaro a cittadini, specie a quelli che, - non sempre senza ragione disertano le urne - : una comunicazione chiara di analisi, contenuti e proposte per migliorare una città forse unica al mondo che ha bisogno di cambiamento. Credo proprio che Lista per Ravenna nel solco della tradizionale intensa attività politico sociale e da sempre coerente nel proprio agire politico, abbia le carte in regola per amministrare una città nel salutare segno dell’alternanza. Sul candidato sindaco (Ancisi, ndr), poi, una piccola riflessione. Sarebbe sbagliato dare un giudizio di mero taglio anagrafico sul nostro candidato perché, solo per fare alcuni esempi, illustri politici come Mastella e De Luca stanno dimostrando coi fatti di sapere amministrare bene.

Gianfranco Spadoni Lista per Ravenna