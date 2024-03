La buona cucina anima il centro. Dall’11 al 14 aprile tradizione e sapori

Bell’Italia e Bella Romagna: presentato ieri mattina il ricco programma delle due iniziative che si terranno in contemporanea, rispettivamente in Piazza del Popolo e piazza Kennedy, da giovedì 11 a domenica 14 aprile. Bell’Italia giunge alla sua nona edizione e porta a Ravenna il meglio della tradizione italiana declinata nell’offerta di 20 stand gastronomici provenienti da 16 regioni, con la novità di quest’anno della presenza del Veneto. L’ormai consolidata mostra mercato aprirà i suoi spazi dalle 9 alle 20 da giovedì a domenica. Bella Romagna, giovedì 11 dalle ore 18 alle 22 e i giorni seguenti dalle 11 alle 22, proporrà prodotti tipici locali in collaborazione con i ristoranti Mercato Coperto Ravenna, Cucina del Condominio, Radicchio Rosso e Ustaréia e con un food truck ospite: Gusto Parma. Protagonisti i vari formati di pasta ripiena come cappelletti, ravioli, spoja lorda, anolini ma anche show cooking degli chef dei quattro ristoranti e degustazioni di Parmigiano Reggiano condotte da un esperto assaggiatopre di Parmigiano, detto Parmelier.

Due manifestazioni all’insegna del buon cibo che ampliano l’offerta turistica ravennate valorizzando il patrimonio culinario locale e nazionale. L’obiettivo è anche quello di coniugare eccellenze del territorio e sostenibilità: nella serata di apertura, alle 18 in piazza Kennedy, Confesercenti presenterà la ricerca ‘I pubblici esercizi verso la sostenibilità e il risparmio energetico’ in cui verrà illustrato lo stato dell’arte della transizione ecologica nelle aziende nonchè buone pratiche da poter adottare per il risparmio energetico e la riduzione degli sprechi. Si continuerà con appuntamenti dedicati alla stagionalità dei prodotti tipici e al contrasto allo spreco alimentare: sabato alle 12.30 degustazione di tre preparazioni con erbe spontanee quali asparagi selvatici, stridoli e rosolacci ad opera dell’Osteria dalla Zabariona mentre domenica alle 19.30 lo chef della Cucina del Condominio proporrà uno show cooking con la preparazione di piatti antispreco. Sarà inoltre possibile sperimentare abbinamenti particolari con l’assaggio del gelato al Parmigiano Reggiano della gelateria Sbrino, accompagnato da una vasta offerta di salumi delle Officine Gastronomiche Spadoni e di birre del Birrificio del Molino Spadoni. L’assessore Igor Gallonetto:"Felici del coinvolgimento di realtà importanti come il Consorzio del Parmigiano Reggiano, ingrediente fondamentale nella maggior parte dei piatti presentati, e Officine Gastronomiche Spadoni. Ravenna dà prova di essere una città viva con un’offerta di qualità".

Sabato e domenica dalle 11, in piazza Kennedy, ci sarà spazio anche per i più piccoli con i laboratori curati dall’associazione Tralenuvole: i bambini potranno mettere le mani in pasta e imparare a fare pasta fresca e piadina secondo la ricetta tradizionale con l’aiuto di un’azdora. Inoltre, potranno sperimentare le tecniche della stampa romagnola.