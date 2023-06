La calamità di scena in Consiglio Il sindaco non c’è, scoppia la bagarre

Un pomeriggio infinito, trascorso tra articoli di regolamento del Consiglio comunale, interruzioni della seduta, un mix forzato ponte mobile-alluvione, migliaia di automobilisti che si ritrovano in fila, il disastro delle case, delle aziende, delle campagne colme d’acqua. Il tutto è andato in scena in Consiglio comunale, convocato per due comunicazioni del sindaco de Pascale: la prima sul ponte mobile, a seguire il punto sull’alluvione.

A scatenare la bagarre, il collegamento da remoto del sindaco (ammalato e senza voce) e non la sua presenza fisica in aula, come scritto nella convocazione. In sala anche alcuni abitanti di Fornace Zarattini, che non hanno preso bene l’assenza del primo cittadino. Ecco cos’ha scritto al Carlino una delle presenti: "Sono appena uscita dal Comune dove era stata indetta una riunione in presenza del sindaco alle 15, dovevamo parlare del ponte mobile di Ravenna e alle 15.30 degli alluvionati: il sindaco assente. Non eravamo in tanti e purtroppo, anche se i miei compaesani si lamentano di tante cose, sono venuti in pochi, ma a un certo punto è scoppiata una grande rivolta, compresa me che di solito sono molto pacifica, perché ci siamo sentiti presi in giro dall’assenza del sindaco. È veramente una vergogna come si stanno comportando".

Fin dall’apertura della seduta dai banchi dell’opposizione sono partite proteste per l’assenza fisica del sindaco. È stato lamentato che il consiglio comunale non viene convocato da più di un mese e che alla prima occasione manca proprio il primo cittadino e su un tema come l’alluvione. Il tira e molla è andato avanti più di un’ora, con tanto di sospensione della seduta e ripresa dopo diversi minuti. Si è, quindi, deciso di ascoltare de Pascale anche se collegato dall’esterno.

Il tema, più in generale, riguarda il funzionamento del Consiglio comunale. Le opposizioni lamentano come l’Istituzione sia stata svuotata di ogni ruolo di confronto, con la maggioranza che ‘decide’ a suon di voti e senza dialogo. Sull’alluvione, il sindaco de Pascale ha riassunto la scansione degli eventi meteo, sottolineando la necessità di "ricostruire, considerando che le condizioni climatiche sono mutate e servono adeguate contromisure". Giovedì è in programma un secondo incontro con il Governo. I sindaci chiederanno la nomina rapida di un commissario con poteri straordinari. "La nostra idea – dice de Pascale – l’abbiamo espressa. Il Governo scelga chi ritiene più giusto e mettiamoci al lavoro".

lo. tazz.