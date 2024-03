La Camera del lavoro riapre gli uffici distrutti

A distanza di oltre 9 mesi dall’alluvione, la Camera del lavoro di Faenza riapre gli uffici che erano stati danneggiati dalla furia dell’acqua. La sede di via Chiarini riapre al pubblico il piano terra, recuperando spazi preziosi per l’attività quotidiana. "La Cgil vuole condividere questo momento di rinascita con la cittadinanza – scrivono – e organizza un’inaugurazione pubblica che si svolgerà sabato 16 marzo alle 10,30 nella sede di via Chiarini. Porteranno il loro saluto, il sindaco di Faenza, Massimo Isola, e Gianluca Zilocchi, della segreteria della Cgil Emilia Romagna".

"Ringraziamo tutti quanti hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo – commenta la Cgil -. La riapertura rappresenta un importante passo verso il ritorno a una graduale normalità, anche se, purtroppo, ancora oggi, i territori colpiti non hanno ricevuto i fondi indispensabili per la ripartenza e per fare fronte ai danni subiti".