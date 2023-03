La Camera di commercio si insedia

Si insedierà il 5 aprile, alla presenza dell’assessore allo Sviluppo economico della Regione Vincenzo Colla, il consiglio della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, dopo la fusione dei due enti. "Una nuova identità – ha sottolineato Giorgio Guberti, commissario straordinario dell’ente di viale Farini – per la quale le organizzazioni imprenditoriali, sindacali, dei consumatori e gli ordini professionali hanno lavorato con grandissimo impegno in questi mesi e che rappresenta il passaggio a un’età più matura delle Camere di commercio di origine, un vero e proprio cambiamento di pelle in grado di esaltarne la funzione di partenariato attivo rispetto alle altre istituzioni, valorizzarne la rappresentatività di un sistema economico territoriale più ampio ed ambizioso, renderne più forte la legittimazione nel solco del principio di sussidiarietà".

Si chiude così il sofferto percorso intrapreso dopo l’approvazione del decreto legislativo 219 del 2016 che ha sancito la riforma del sistema camerale nazionale, portando a 60 il numero massimo degli enti esistenti. Giorgio Guberti è stato il presidente prima e il commissario straordinario poi e ha traghettato l’ente camerale ravennate attraverso il processo di accorpamento.