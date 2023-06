La campagna allagata "Imprigionati nel fango"

Ci sono parti della campagna in cui ancora si affonda nell’acqua e si rimane imprigionati con gli stivali nel fango. Succede nei campi al confine tra Faenza e Castel Bolognese, in via Casale, in un punto in cui una colossale rotta spalancatasi sull’argine del Senio non è ancora stata riparata. "Non ci risulta – racconta un residente – che qui siano neppure arrivati dei tecnici per valutare la situazione, nonostante la segnalazione effettuata al Comune di Faenza una prima volta dieci giorni fa, cui mi fu risposto che la situazione era stata presa in carico". Benché in aperta campagna, la rotta – ampia vari metri sia in altezza che longitudinalmente – è posta ad appena poche decine di metri in linea d’aria dalla via Emilia, nel punto in cui il corso del Senio compie diverse curve prima di transitare sotto il Ponte del Castello. La rotta sul Senio si è spalancata intorno alla mezzanotte e un quarto del 17 maggio, la notte insomma in cui arrivò l’alluvione: "Fu allora che i campi e le case di questa parte della campagna si ritrovarono sommersi dall’acqua". Da allora nessuno è intervenuto per ripristinare l’argine, nonostante il Senio sia un fiume dalla portata più impetuosa rispetto al Lamone, che scorre in un alveo più ampio rispetto al suo omologo posto più a ovest.

Parte dei terreni agricoli che confinano con la rotta arginale sono ancora sommersi da acqua e fango, in uno scenario che sembra essersi fermato alle giornate immediatamente successive allo scorso 17 maggio, quando l’acqua defluiva lentissimamente da campi e aree verdi. Da allora sono arrivate due precipitazioni intense, fortunatamente dalla durata contenuta: "Sufficienti però per far temere il peggio a tutti coloro che abitano in questa zona – proseguono i residenti –, e che ancora rivivono l’incubo di dover salire ai piani superiori, e di ritrovarsi nuovamente circondati dall’acqua". Non è chiaro come mai la rotta arginale ancora non sia stata ripristinata, considerando che gli interventi sul Lamone – nell’ordine, a Reda, in via Fratelli Bandiera e all’Orto Bertoni – furono messi in campo per la prima volta ormai più di due settimane fa. Un arco temporale in cui invece la rotta sul Senio è rimasta nel limbo. "Quesiti che ci poniamo anche noi – fanno notare i residenti –, a maggior ragione se pensiamo che non ci troviamo in aperta campagna, ma a poche decine di metri dalla via Emilia".

Filippo Donati