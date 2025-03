La candidata sindaca Marisa Iannucci allarga il campo. Arriva anche il sostegno di Rifondazione Comunista

Marisa Iannucci, candidata sindaca di Ravenna in Comune, Potere al Popolo e del Partito Comunista, incassa anche il sostegno di Rifondazione Comunista. "Il Comitato Federale di RC – si legge in una nota – , ha deliberato di partecipare, con una propria lista, alla coalizione di Sinistra in appoggio alla candidatura di Marisa Iannucci alle prossime elezioni quale nuova sindaca del Comune di Ravenna. Il Comitato federale ha, inoltre, demandato alla segreteria di prendere immediatamente contatti con la candidata perché si faccia promotrice e garante dell’apertura di un tavolo di confronto – da lei coordinato e diretto - tra tutte le forze che hanno dichiarato di sostenerla nella corsa a Palazzo Merlato perché si arrivi a formalizzare un programma di lavoro, condiviso e operativo, in grado di determinare un salto di qualità dal punto di vista sociale e ambientale per la città".