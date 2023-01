La cantina sociale di via Calamelli

Il piano regolatore di Faenza del 1996 disciplinò il vasto comparto della dismissione delle aree industriali che nel tempo si trovarono inserite nel tessuto cittadino e della possibilità di edificazione. Fra queste compariva la cantina sociale, operativa fino a tutti gli anni Ottanta, situata in via Cantinelli angolo via Valgimigli (nell’area fra via Laghi, via Paganella e via Cantinelli erano tre le cantine). Del complesso industriale di via Calamelli, che si estendeva fino a via Gallo Marcucci, vennero salvati il fabbricato d’angolo con via Valgimigli, due attigui capannoni e una casa d’abitazione.

A cura di Carlo Raggi