"La carenza di parcheggi frena il commercio"

Disponibilità di parcheggi e andamento del commercio spesso vanno a braccetto. È il caso di Lugo, città in cui l’analisi dei bilanci degli esercenti ha svelato una flessione legata, negli ultimi mesi, anche alla mancanza di posti auto. Per lo meno questa è la sensazione che, dati alla mano, viene espressa da Confesercenti. "Conduciamo periodicamente questo tipo di verifiche per capire come evolve il settore e quali elementi incidono negli orientamenti riscontrati. L’analisi dei bilanci è un indicatore importante che è fondamentale monitorare – spiega il direttore di Confesercenti, Giancarlo Melandri –. Abbiamo visto che sulla flessione in atto, causata principalmente dalla cautela dei lughesi nel dopo alluvione, si riflette anche la difficoltà a trovare parcheggio". Con piazza XIII Giugno impraticabile ormai da due anni e la chiusura dei due spazi a servizio di Coop e centro commerciale Il Globo, l’interrato e il sopraelevato, che aiutavano anche il centro, la situazione si è aggravata. "Il fatto di trovare a fatica parcheggi induce o a rinunciare al consumo o a rivolgersi a strutture che risultano essere più comode anche in altre città – continua Melandri –. Il 14 gennaio dello scorso anno, il sindaco e l’assessora Valmori, scrissero che i lavori di piazza XIII Giugno sarebbero iniziati in primavera. Nulla è successo. Ora se ne riparla sperando che sia la volta buona. I commercianti e tanti lughesi stanno iniziano a non sopportare più la situazione. Se nei quasi dieci anni trascorsi nel frattempo si fosse messa in atto anche solo in parte la disponibilità che avverto ora a fine legislatura, forse avremmo speso meno e non saremmo ancora qui a subire questa situazione". La nota positiva è che il parcheggio sotterraneo del Globo, chiuso per i danni dell’alluvione, dovrebbe a breve essere di nuovo disponibile. Sulla riapertura dell’altro, il sopraelevato, chiuso temporaneamente a causa di presenze e atti anomali – come il lancio di pietre – compiuti in orario notturno e registrati dalle telecamere, ancora ci sono perplessità.

"Alcuni nostri associati stanno pensando di spostarsi nella zona dell’ex acetificio, ad esempio, o lungo la direttrice che porta verso Massa per avere condizioni migliorative in quanto a disponibilità di posti auto – conclude Melandri –. Ora siamo più collegati a Imola che non a Ravenna e qualcuno ci sta pensando. Per piazza XIII Giugno a preoccupare è la durata dei lavori anche se il vedere una ruspa al lavoro potrebbe portare a una sferzata di ottimismo". Il quadro è condiviso da Ascom Confcommercio che parla di "una situazione a macchia di leopardo. L’impatto dell’alluvione è stato forte – sottolinea il direttore Luca Massaccesi –. La mancanza di parcheggi non si può definire un elemento determinante ma l’accessibilità e la sosta sono aspetti da tenere in considerazione oltre che monitorati. Negli anni ho raccolto la volontà espressa da molti di uscire dal centro, mai per ora seguita da un reale trasferimento. Questo tipo di valutazione viene considerata come una opzione possibile ma ancora non come un reale intento"

Monia Savioli