La carenza di posti nelle strutture per anziani

Ricordo che molti anni fa andare al ricovero dei vecchi era una vergogna per le persone e per le famiglie che ci mandavano i genitori anziani, era visto come lo scarico di un problema e l’ingiusto abbandono di un familiare. Ma oggi tutto è cambiato perchè se trovi un posto magari convenzionato (1,650 euro al mese) sei proprio fortunato.

Il sottoscritto sta lavorando come amministratore di sostegno dal 2011 per cui facendo una certa esperienza fra case di riposo, case famiglia e assistenza domiciliare per anziani decisamente si ribadisce il concetto del colpo di fortuna per chi si trova in graduatoria e viene chiamato magari nella struttura dove risiede poi ci sono alcuni – pochi – posti privati nelle stesse strutture (2.400 euro al mese altre anche 3.000 euro) ed avendo letto l’intervento di Perini di Ama Ravenna mi sento di approvare il suo impegno ad un maggior numero di posti accreditati perchè per molte famiglie la situazione è diventata davvero insopportabile.

Il sottoscritto si trova nell’ultima soluzione, gestendo madre allettata con carrozzina e badante finalmente fissa (ne abbiam cambiate 5) con i contributi si va oltre 20.000 euro all’anno ma in casa propria si sta decisamente meglio anche se devi fare i conti con la consegna dei pannoloni, spesso sbagliati ed in ritardo.

Franco Randi