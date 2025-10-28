La carica di Zlatanov: "Consar giovane ma tosta"

Alla Consar Ravenna non sono bastati i 24 punti di Zlatanov per portare a casa la vittoria da Macerata. Dopo la vittoria al tiebreak contro Porto Viro, i giallorossi hanno dato l’impressione di poter concedere il bis. Ma, in vantaggio 2-1, il sestetto di coach Valentini non è riuscito a chiudere il cerchio, lasciando strada alla rimonta dei padroni di casa. Sugli scudi Zlatanov, che ha chiuso col 53% in attacco e col 55% in ricezione. Bene anche il centrale Bartolucci, autore di 13 punti, col 56% in attacco. Il contributo del regista Russo (9 punti) è stato ancora una volta sopra le righe. A mancare, sotto il profilo delle cifre, è stata la coppia bulgara. Lo schiacciatore Valchinov è andato in difficoltà in attacco, dove ha chiuso col 25%. Meno evidente, ma comunque non in linea con gli standard di un opposto, sono stati i problemi evidenziati in ‘zona 2’ da Dimitrov, che ha portato a casa 18 punti personali col 44% in attacco.

Qualcosa è effettivamente mancato per poter festeggiare la seconda vittoria, anche se per Zlatanov le cose sono andate leggermente in maniera differente: "Secondo me non è mancato nulla. Abbiamo disputato un’ottima partita. È stato un match di altissimo livello, sia da parte nostra, sia da parte dei nostri avversari. Nel quinto set, Macerata è stata abile ad iniziare con il piede giusto. Questo approccio ha dato loro l’energia finale per portarla a casa".

Il diciassettenne schiacciatore figlio d’arte, ha evidenziato l’anagrafe della Consar, che comunque va tenuta in considerazione: "Siamo una squadra giovane. Ci alleniamo tanto, stiamo bene assieme, ogni volta che siamo in palestra diamo tutto. Siamo cresciuti già tanto, ma dobbiamo continuare a crescere. È stata un’ottima partita, l’abbiamo affrontata tutti nel modo giusto, l’abbiamo giocata di squadra e ci è solo mancato qualcosa nell’inizio del quinto set". Al ritorno in palestra, la Consar si rimetterà al lavoro, pensando al match di domenica prossima quando, al Pala de André salirà Taranto, ovvero la candidata n.1 alla promozione. I pugliesi, dopo il netto ko, al debutto, contro Fano, si sono rimessi subito in carreggiata, sconfiggendo 3-0 Sorrento all’esordio casalingo: "Con Taranto – ha concluso Manuel Zlatanov – dovremo scendere in campo e continuare a fare bene le cose che sappiamo fare. Questa settimana proseguiremo nel lavoro di squadra, aggiungeremo sempre di più cose e proveremo a fare un’ottima partita. Il nostro obiettivo sarà quello di dare il tutto per tutto anche domenica, come in ogni partita".