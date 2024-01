La Caritas di Lugo: "Sempre più italiani"

Sono 805 le persone seguite ogni mese, nel 2023, dal Centro di Ascolto della Caritas di Lugo. A quel numero si aggiungono i 75, senza fissa dimora, che hanno richiesto aiuto in vari momenti. In aumento sono in particolare i lughesi di nazionalità italiana: oltre il 50% del totale, è formato da loro mentre fino al 2022, la percentuale non raggiungeva la metà. "Gli stranieri sono circa 340 in tutto – spiega il referente del centro, Vittorio Tampieri –. Le nazionalità sono le più disparate: 65 sono ucraini mentre gli altri provengono ad esempi dal Pakistan, dall’India, dall’Albania, dal Sudafrica e anche dalla Cina. Mentre il numero dei maghrebini è rimasto stabile – continua – abbiamo notato un incremento di chi proviene dalla fascia sub Sahariana. La povertà in generale non è aumentata in modo particolare, è però in crescita il numero degli italiani in difficoltà". Ci sono individui di tutte le età. "Madri e padri con figli che si separano e vanno a vivere da soli e quindi creano due povertà e si lasciano andare – racconta –. Adulti che si sostenevano con il reddito di cittadinanza e ora non sanno come fare, persone abituate ad essere supportate che difficilmente possono cambiare. L’estate scorsa si sono rivolti a noi alcuni agricoltori che cercavano mano d’opera. Lo abbiamo fatto presente ma nessuno ha deciso di accettare. Ci sono anche quelli che trovano lavoro e per un po’ non si fanno sentire. Ma poi, nei momenti di difficoltà, ritornano". Il Centro di Ascolto aiuta distribuendo cibo in base a cadenze legate all’analisi delle singole situazioni e fornendo supporto economico per pagare le bollette o le rate di affitto. "Ogni 20 giorni diamo circa 30 kg di cibo a testa. Poi – spiega Tampieri – ci sono anche i nuclei famigliari numerosi che hanno bisogno di forniture più ravvicinate". Il valore movimentato, per quanto riguarda il denaro erogato si aggira sui 100.000 euro finanziati dalla generosità di quanti gravitano attorno alla Parrocchia della Collegiata. "La solidarietà non manca – dice Tampieri –. Il cibo che distribuiamo proviene dal Banco Alimentare e anche da tanti donatori anonimi. Per Natale abbiamo ricevuto tantissimi panettoni e giocattoli da regalare ai bambini. Da almeno 7 anni, un anonimo versa a uno dei supermercati della zona 3000 euro che poi vengono convertiti in cibo per noi. L’altro giorno mi hanno telefonato dicendo che ci avevano finanziato una fornitura di carne. In questi primi giorni del 2024 si sono rivolte al centro già 5 persone nuove. Il centro di ascolto che conta su 12 volontari è aperto 3 volte a settimana.

Monia Savioli