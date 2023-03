’La Carovana della Legalità’ Iniziative e incontri nelle scuole

Al via fra pochi giorni la rassegna di eventi della Carovana della legalità, progetto a firma dell’Unione della Romagna faentina che ha goduto di un contributo pari a 18mila euro dalla Regione. Il calendario degli appuntamenti prevede serate e incontri con le scuole a Faenza, Castel Bolognese, Brisighella e Riolo Terme: elaborato da tempo, è venuto casualmente a coincidere con l’arresto di Matteo Messina Denaro, condannato in contumacia per il suo coinvolgimento nelle stragi del 1992 e del 1993. Le scuole sono al centro del progetto, che prevede incontri con gli studenti nelle mattinate di lunedì 13 a martedì 14 marzo, al teatro Masini, oltre che il 24 marzo, quando alle 9 è in programma al Teatro comunale di Riolo Terme l’incontro con l’ex-procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, presidente del Senato dal 2013 al 2018.

Tra i confronti anche quello con Lorenzo Pregliasco e Lorenzo Baravalle, il 21 marzo alle 20.30, dal titolo ‘Qui si fa l’Italia’, alla sala Ghinassi di Riolo Terme: si tratterà di una versione dal vivo del podcast che Pregliasco, volto noto di Youtrend, ha reso popolarissimo. Al parco fluviale di Castel Bolognese è in programma, il 23 maggio alle 10, l’inaugurazione di nuove installazioni. Tre appuntamenti saranno dedicati alle infiltrazioni mafiose in Emilia Romagna: il 21 marzo alle 21.15 al teatrino del Vecchio mercato di Castel Bolognese (fra coloro che prenderanno la parola anche Gian Guido Nobili, responsabile dell’area Sicurezza e legalità per la Regione), il 22 marzo alla Sala Ghinassi a Riolo, e il 12 aprile alle 20 alla Sala polivalente della Fondazione Banca del Monte di Palazzo Naldi, a Faenza. Penultimo appuntamento il 21 aprile alle 20.15, con l’intervento della docente dell’Università di Bologna Stefania Pellegrini, che racconterà la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata: anche quest’evento è in programma alla sala Ghinassi di Riolo Terme. Alla Galleria della Molinella sarà invece aperta dall’1 al 16 aprile la mostra del fotografo Tony Gentile dal titolo ‘Sicilia 1992 Luce e memoria’, visitabile tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, ad eccezione del 9 e del 10 aprile. Gentile racconterà la sua attività anche il 30 marzo, alle 20.30, al complesso Cicognani di Brisighella.

f.d.